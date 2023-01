Brandenburg fördert Musik- und Kunstschulen weiter

Potsdam (dpa/bb) – Die Musik- und Kunstschulen in Brandenburg und ihre Projekte werden auch in diesem Jahr vom Land mit knapp 7,5 Millionen Euro gefördert. Davon gingen rund 5,13 Millionen Euro direkt an 34 staatliche anerkannte Einrichtungen und 2,32 Millionen Euro an Kooperationsprojekte und Verbandsarbeit, teilte das Kulturministerium am Sonntag in Potsdam mit.

Ministerin Manja Schüle (SPD) sagte, die Schulen zählten zu den wichtigsten Akteuren kultureller Bildung im Land. «Tanzen, Trommeln, Töpfern, Theaterspielen – alles das und noch viel mehr können Kinder und Jugendliche an Brandenburgs geförderten Musik- und Kunstschulen lernen.»

An den öffentlich geförderten Musikschulen unterrichten nach Angaben des Ministeriums rund 1700 Lehrkräfte knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler. An den öffentlich geförderten Kunstschulen arbeiten demnach rund 80 Lehrkräfte mit knapp 1700 Schülerinnen und Schülern.