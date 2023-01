Falkenberg und die Glasmarken des Gutshauses

Glasmarken aus den Resten des einstigen Falkenberger Gutshauses werden am 12.Januar,17 Uhr, in der Dorfkate Falkenberg präsentiert.

Um die Geschichte Falkenbergs geht es in einer Veranstaltung am 12. Januar, 17 Uhr, in der Dorfkate Falkenberg, Dorfstraße 4-4A. Dabei werden Glasmarken aus den Resten des einstigen Falkenberger Gutshauses präsentiert und Fotos mit alten Ansichten des heutigen Lichtenberger Ortsteils gezeigt. Um Anmeldung wird unter Telefon (030)924 40 03 gebeten. Der Eintritt kostet 4,50 Euro.

-Anzeige-

Interessante Glasmarken

Aus den Trümmern des gesprengten Gutshauses Falkenberg konnten 1962 historische Flaschen mit Glasmarken geborgen werden. Glasmarken wurden in Brandenburg seit Anfang des 18. Jahrhunderts an Flaschen angebracht, sie geben Auskunft über das Herstellungsjahr und die Glashütte.

Lesen Sie bitte auch Feierliche Benennung: Lichtenberg bekommt Odesaplatz

2021 übergab Lothar Tewes dem Museum Lichtenberg sieben Glasmarken aus seinem Privatbesitz, die er 1962 aus der Ruine des Falkenberger Gutshauses geborgen hatte. Der Archiv- und Sammlungsleiter des Museums Lichtenberg, Dr. Dirk Moldt, wird Näheres über Herkunft, Alter und Bedeutung der Glasmarken berichten.

Anschließende Gesprächsrunde

In der anschließenden Foto- und Gesprächsrunde geht es um das Gutshaus, das Dorf Falkenberg und die Falkenberger Dorfkirche, die am 21. April 1945 von der Wehrmacht gesprengt wurde. Gäste sind herzlich eingeladen, eigene Falkenberger Geschichten oder Fotos zur Veranstaltung mitzubringen.

Veranstalter ist der Landschaftsverein Nordost e.V. in Zusammenarbeit mit dem Museum Lichtenberg und dem Förderkreis Museum Lichtenberg im Stadthaus e.V.

Text:Redaktion