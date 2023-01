Sein eigenes Videospiel entwickeln: Dieser Workshop macht’s möglich

Das Medienkompetenzzentrum Reinickendorf meredo bietet in den Winterferien eine Projektwoche mit dem Titel „Spielefabrik“ an. Dahinter steckt ein spannender Einblick in die Entwicklung von Videospielen.

Wer selbst regelmäßig spielt, hat sich vielleicht auch schon einmal gefragt, warum bestimmte Videospiele genau so und nicht anders aussehen und funktionieren. Was steckt hinter dem „Sprung“ von Super Mario? Und warum sieht die Welt in Minecraft so eckig aus?

Auf diese und ähnliche Fragen finden die Kinder bei diesem Ferienangebot eine Antwort, indem sie selbst lernen, Spiele zu programmieren.

Förderung möglich

Das Angebot geht vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2023 täglich von 9 bis 16 Uhr und ist für Kinder ab neun Jahren geeignet. Die Teilnahme kostet pro Kind maximal 60 Euro. Für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien gibt es eine Förderung. An jedem Projekttag gibt es ein gemeinsames Frühstück und Mittagessen.

Anmeldung

Die Anmeldung ist unter www.meredo.de/anmeldung oder per E-Mail an anmeldung@meredo.de möglich. Alle Infos sind auch auf der Webseite des meredo unter dem Stichwort „Winterferien“ zu finden. Das meredo befindet sich in der Namslaustraße 45/46, 13507 Berlin.