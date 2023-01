Nach Krawallen in der Berliner Silvesternacht: Polizei sucht Zeugen

In der Silvesternacht kam es in Berlin zu einer Vielzahl von Straftaten, die Folgen und vor allem Ursachen dessen werden seit Tagen in der Hauptstadt heiß diskutiert. Unterdessen sucht die Berliner Polizei nach Zeugen.

Unter den Straftaten in der Nacht zum Neujahr waren laut der Berliner Polizei auch massive Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie auf öffentliche Verkehrsmittel. Bei diesen Vorfällen seien auch zahlreiche Menschen verletzt worden.

-Anzeige-

Bisher 140 Zeugenmeldungen

Zum Teil existieren laut der Berliner Polizei zu diversen Straftaten Bild- und/oder Filmaufnahmen, zu denen die Bevölkerung bereits aufgerufen wurde, diese Dateien mit Angaben von Uhrzeit und Örtlichkeit über das eingerichtete Hinweisportal der Polizei zur Verfügung zu stellen. Bislang wurde diese Möglichkeit bereits in annähernd 140 Fällen genutzt.

Zusätzlich werden nunmehr Zeugen, die sich bislang nicht an die Polizei gewandt haben, gebeten, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind für die Berliner Polizei dabei Personen, die zur Identifizierung von Tatverdächtigen beitragen können.

Besondere Vorfälle

Brand eines Reisebusses gegen 0.15 Uhr in der Sonnenallee Ecke Michael-Bohnen-Ring in Neukölln:

Hinweise nimmt das 1. Brandkommissariat des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912115 entgegen.

Beschuss von Polizeikräften gegen 0.20 Uhr in der Wutzkyallee in Gropiusstadt:

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473347 zu den üblichen Bürodienstzeiten zwischen 9 und 15 Uhr entgegen.

Schuss auf einen unbesetzten Streifenwagen der Polizei gegen 0.30 Uhr in der Soldiner Straße in Gesundbrunnen:

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 – 952213 zu den üblichen Bürodienstzeiten zwischen 9 und 15 Uhr entgegen.

Kontaktmöglichkeiten

Außerhalb der genannten Bürodienstzeiten können Hinweise zu diesen Sachverhalten dem Bürgertelefon der Polizei Berlin unter der Telefonnummer 030-46644664 oder der Internetwache sowie bei jeder Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Diese Kontaktstellen gelten auch für Hinweise zu sonstigen Sachverhalten, die im Zusammenhang mit Brandstiftungen, Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte oder anderen gewalttätigen Ereignissen in der Silvesternacht stehen.

Zur Übersendung von Bild- und Videodateien nutzen Sie bitte weiterhin das Hinweisportal der Polizei Berlin.

Text: Berliner Polizei / red