Giffey: Angriffe in dieser «krassen Form» nicht erwartet

Berlin (dpa) – Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat Kritik an der Planung des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr zum Jahreswechsel zurückgewiesen. «Wir wussten, Silvester wird heiß. Deswegen hat die Feuerwehr die Einsatzkräfte verdreifacht», sagte Giffey am Freitag bei einem Besuch der Feuerwache Neukölln. In dieser «krassen Form» habe man aber nicht mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr gerechnet.

«Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass 13-Jährige Polizisten ins Gesicht zielen», sagte die Regierende Bürgermeisterin spürbar fassungslos. «Dass direkt ins Gesicht von Polizisten gezielt wird, von Einsatzkräften in Einsatzfahrzeugen – in dieser Form haben wir das nicht erwartet.»