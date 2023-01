Drei Tipps für ein verregnetes Januar-Wochenende in Berlin

Grau in Grau, so präsentiert sich leider bislang der Januar des neuen Jahres. Dennoch gibt es auch an diesem Wochenende in Berlin wieder so einige Möglichkeiten, die freien Tage abseits der Couch zu verbringen. Wir haben drei Tipps für Sie!

Ganz egal ob Konzert, Ausstellung oder Galerie, irgendwas geht immer in Berlin. Wir haben uns für Sie durch den bunten Veranstaltungskalender im grauen Januar gewühlt und die besten Tipps herausgesucht.

Alternative Geschichten im DHM

Das Deutsche Historische Museum präsentiert mit „Roads not Taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können“ einen Rückblick auf einschneidende historische Ereignisse des 19. und 20. Jahrhunderts. Tatsächlich erfolgten Wendungen werden dabei mögliche Verläufe gegenübergestellt, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht eingetreten sind.

Anhand von 14 markanten Einschnitten der deutschen Geschichte werden die Wahrscheinlichkeiten von ausgebliebener Geschichte gezeigt – verhindert von Zufällen, abgewendet durch Fehlzündungen oder dem Gewicht persönlicher Unzulänglichkeiten.

Ergänzend dazu startet am diesem Samstag im Zeughauskino die gleichnamige Filmreihe. Dort gezeigt werden dieses Wochenende gleich drei Filme mit alternativen Realitäten.

Ort: Deutsches Historisches Museum

Adresse: Unter den Linden 2, 10117 Berlin

Datum: Ganzes Wochenende

Preis: Ausstellung 8 Euro, Kino 5 Euro

Tanztage Berlin

Vom 5. bis zum 21. Januar präsentieren die Tanztage Berlin zeitgenössischen Tanz in den Sophiensaelen. Zwischen politischer Analyse, dem Stellenwert des Tanzes in der Gesellschaft und einer neuen Betrachtung des Genres Musical werden verschiedene künstlerische Ansätze betrachtet. Die Tanztage Berlin stellt als jährliches Festival die Arbeit des Tanznachwuchs der Stadt in den Mittelpunkt stellt. Das vielseitige Programm will die Gegenwart diagnostizieren und die Zukunft vorherzusagen.

Die 32. Ausgabe der Tanztage Berlin untersucht unsere tägliche Reizüberflutung und chronische Müdigkeit, indem sie darüber nachdenkt, wie wir uns dem Rhythmus der gegenwärtigen, von sozialen Medien geprägten Highspeed-Realität anpassen und uns durch ihre Herausforderungen navigieren.

Ort: Sophiensaele

Adresse: Sophienstraße 18, 10178 Berlin

Datum: 6. und 7. Januar 2023

Workshop im Museum für Fotografie

Nach dem Fotografieren ist es noch nicht vorbei: Bei diesem Workshop für die ganze Familie lernen Kinder, mit welchen analogen Mitteln sich Fotografien bearbeiten lassen.

Unter Anleitung erstellen die kleinen Teilnehmer im Museum für Fotografie unter anderem Collagen, gestalten Fotomontagen oder übermalen Fotografien kreativ. Ausgangspunkt für die Überarbeitungen ist die Sonderausstellung „Vogelschau und Froschperspektive. Fotografie für Kinder“.

Ort: Museum für Fotografie

Adresse: Jebensstraße 2, 10623 Berlin

Datum: 8. Januar 2023

Eintritt: 10 Euro für 2 Personen

Text: red