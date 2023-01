Wrangelkiez und Krautstraße: Zwei neue Parkzonen ab 1. März

Neuigkeiten für Anwohner und Autofahrer im Wrangelkiez und der Krautstraße: Ab dem 1. März 2023 erweitert der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg das bestehende Parkraumbewirtschaftungsgebiet um zwei neue Bereiche.

Neu in Betrieb geht die Zone 65 „Wrangelkiez“ in Kreuzberg. Die Bestandszone 18 „Andreaskiez“ in Friedrichshain wird um das Gebiet rund um die Krautstraße erweitert.

Parkausweise für Bewohner

In einer bewirtschafteten Parkzone darf auf den öffentlichen Parkflächen nur noch mit Parkschein oder mit einem Parkausweis (für Bewohner-, Handwerker, usw.) geparkt werden. Das Ordnungsamt wird die Regelung mit Parkraumkontrollen überwachen.

Bewohner, deren Meldeadresse in einer der Parkzonen liegt, erhalten für diese Zone einen Bewohnerparkausweis. Dieser Ausweis befreit von der Pflicht, einen Parkschein kaufen zu müssen. Er garantiert jedoch keinen freien Parkplatz. Der Antrag kann hier online gestellt werden.

Parkscheine und Regeln für Betriebe

Pendler und Besucher müssen beim Parken während der Bewirtschaftungszeit einen Parkschein kaufen. Das geht digital und bargeldlos mit Smartphone-Apps (www.smartparking.de) oder am Parkscheinautomaten mit Bargeld.

Jeder Betrieb und jede vergleichbare Einrichtung mit Sitz innerhalb der Zone erhält auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung für eine Betriebsvignette zum Parken eines betrieblich genutzten Kraftfahrzeuges. Bestimmte Handwerksbetriebe können einen so genannten Handwerkerparkausweis beantragen.

Schwerbehinderte Personen mit einem blauen oder orangefarbenen Parkausweis dürfen gebührenfrei innerhalb der Zone parken. Für mobilitätseingeschränkte Berufspendler sind Ausnahmegenehmigung möglich.

Digitale Info-Veranstaltung

Für Anwohnende, Gewerbetreibende und alle Interessierte findet am Mittwoch, dem 17.01.2023 um 17.00 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung statt, bei der die Grundsätze der neuen Regelungen erläutert werden. Die Anmeldung zur digitalen Informationsveranstaltung findet sich unter www.parkeninkreuzberg.de. und www.parkeninfriedrichshain.de.

Text: red/su