Toter in brennendem Zelt in Kreuzberg: Keine Fremdeinwirkung

Berlin (dpa/bb) – Bei dem Toten, der in einem brennenden Zelt in Berlin-Kreuzberg gefunden wurde, handelt es sich um einen 48-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Obdachlose ohne Fremdeinwirkung gestorben sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vor diesem Hintergrund seien die Ermittlungen von der Mordkommission an das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben worden. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag in den Büschen am Tempelhofer Ufer ausgebrochen.