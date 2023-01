Strukturwandelprojekt – Neuer Verbund für Energiewende

Cottbus (dpa/bb) – Ein neuer Verbund soll die wissenschaftlich- technische Basis für klimafreundliche Prozesse in der Energiewende schaffen. Das Strukturwandelprojekt «SpreeTec neXt» wurde am Donnerstag von der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), den Fraunhofer-Instituten für Angewandte Polymerforschung IAP und für Werkstoff- und Strahltechnik IWS und Partnern vorgestellt.

Das Bundesforschungsministerium fördert das Cluster mit bis zu 52,44 Millionen Euro. Das Geld ist Teil der Finanzierung des Bundes über das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen.

Für energietechnische Systeme wie etwa Photovoltaik-Anlagen, Blockheizkraftwerke und Speicher hätten sich die Rahmenbedingungen geändert, sie müssten zukunftsfähig gemacht werden, erläuterte Projektleiter Holger Seidlitz den Veränderungsprozess. Es gehe unter anderem um Effizienzsteigerung, Wirtschaftlichkeit und Recyclingfähigkeit. «SpreeTec neXt» als Wissenstechnologietransfer solle die Brücke schlagen zwischen Forschung, Unternehmen und Fachkräften.

«SpreeTec next» ist Bestandteil des Lausitz Science Parks. In den nächsten sieben Jahren soll das Projekt die Forschung und Entwicklung in den Unternehmen und die Forschung an der BTU stärken. In dem Verbund arbeiten mehr als 70 Partner zusammen.