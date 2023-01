Innensenatorin befürwortet Kameras in Feuerwehrfahrzeugen

Berlin (dpa/bb) – Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit sogenannten Dashcams auszurüsten. «Ich finde es richtig und werde es auch umsetzen, dass die Feuerwehr mit solchen Kameras ausgestattet wird», sagte Spranger dem «Tagesspiegel» (Donnerstag/online). Zuvor hatte die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) gefordert, die kleinen Kameras in die Einsatzfahrzeuge einzubauen, um Angriffe besser dokumentieren zu können.

«Wir haben die kleine Parallele zum Beispiel mit den Funkwagen der Polizei», sagte Spranger. «Dort gibt es schon entsprechende Kameras, die etwa bei Fahrzeugkontrollen oder ähnlichen Einsätzen eingeschaltet werden.» Das könne das Land Berlin auch für die Feuerwehr regeln. «Das unterstützt auch die Beweisführung gegen die Täter, gerade bei solchen intensiven Angriffen auf Rettungs- und Einsatzkräfte der Feuerwehr wie wir sie in der Silvesternacht gesehen haben», sagte die SPD-Politikerin.

In Berlin wie in anderen Städten ist es in der Silvesternacht zu Krawallen gekommen, bei denen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr angegriffen wurden. In Berlin wurden in dem Zusammenhang 145 Menschen vorläufig festgenommen.