Großeinsatz der Polizei bei Auseinandersetzung an Tankstelle

Wustermark (dpa/bb) – Einen handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen an einer Tankstelle in Elstal (Havelland) hat die Polizei mit einem Großeinsatz beendet. Bei der Auseinandersetzung auf dem Gelände der Tankstelle in der Nacht zum Donnerstag sollen nach ersten Erkenntnissen auch Schüsse gefallen sein, berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Durch die Schüsse sei aber niemand verletzt worden. Bei dem körperlich ausgetragenen Streit zwischen den beiden Gruppen sei eine Person leicht verletzt worden.

Die Hintergründe zu dem Streit seien noch unklar, sagte die Sprecherin. Derzeit liefen intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe aber nicht.