Eastside peilt achten Tischtennis-Pokaltitel an

Berlin (dpa/bb) – Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside wollen bei der DTTB-Pokalendrunde der Damen zum achten Mal als Siegerinnen hervorgehen. Bei der zehnten Austragung des 2013/14 wiederbelebten Wettbewerbs sind ermitteln elf Teams in drei Dreier- und einer Zweiergruppe im Sportkomplex-Paul-Heyse-Straße am Samstag (11.00 Uhr) die Teilnehmer für das Final Four am Sonntag (11.00 Uhr). Neben Eastside konnte bisher nur die DJK Kolbermoor zwei Mal das Turnier gewinnen und tritt auch als Titelverteidiger in Berlin an.

Eastside trifft in Gruppe B auf den in der Bundesliga punktgleichen TTC Weinheim sowie auf Zweitligist TuS Fürstenfeldbruck. Dabei können die Berlinerinnen wieder auf Xiaona Shan und Nina Mittelham zurückgreifen, die ihr Engagement in Asien beendet haben.

Gespielt wird im Modus mit maximal vier Einzeln und gegebenenfalls einem Doppel am Ende – drei Siegpunkte bedeuten den Erfolg. Titelverteidiger Kolbermoor muss sich im Kampf um den ersten Pokal des Jahres zunächst gegen den TSV Schwabhausen und die Füchse Berlin durchsetzen.