Briefwahl für die Wiederholungswahl am 12. Februar gestartet

Keine Zeit, um bei der Wiederholungswahl am 12. Februar 2023 vor Ort sein Kreuz zu machen? Alle Wähler des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, die am Wahltag nicht ins Wahllokal können oder wollen, können ab sofort alternativ per Briefwahl teilnehmen.

Auch die Wahl per Brief ist ziemlich einfach: Noch bis zum Freitag, dem 10. Februar 2023, können alle Interessierten einen „Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins“ stellen und die Zusendung der Briefwahlunterlagen veranlassen. Oder einfach vor Ort schon jetzt die Stimme abgeben: Möglich ist das werktags zu den Öffnungszeiten in der Briefwahlstelle (siehe unten) im Bürgeramt Helle Mitte, Kurt-Weill-Gasse 6, 12627 Berlin.

Unterlagen beantragen

Für die Wahl zu Hause kann der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines und Zusendung der Briefwahlunterlagen zum Beispiel elektronisch über die Internetseite des Landeswahlleiters für Berlin gestellt werden.

Auch ist die Beantragung per E-Mail an briefwahl@ba-mh.berlin.de oder per Fax an 030-902932895, postalisch per Rücksendung der Wahlbenachrichtigung mit ausgefüllter Rückseite oder per formlosen und frankiertem Brief an das Bezirkswahlamt Marzahn-Hellersdorf, 12591 Berlin, möglich.

Die Öffnungszeiten der Briefwahlstelle sind:

Montag von 7:30 bis 15:00 Uhr

Dienstag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch von 7:30 bis 15:00 Uhr

Donnerstag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Freitag 7:30 bis 13:00 Uhr.

Weitere Informationen zur Briefwahl finden Sie auf den Seiten des Bezirksamts.

Text: red/su