Wann wird mein Weihnachtsbaum abgeholt? Alle Termine für Berlin

Der Weihnachtsbaum lässt langsam seine Äste hängen. Und nun? Die Berliner Stadtreinigung holt an zwei Terminen pro Stadtteil Weihnachtsbäume ab. Hier finden Sie eine Übersicht für alle Berliner Kieze.

Wer seinen Weihnachtsbaum loswerden will, sollte ihn am Vorabend des jeweiligen Abholtermins komplett abgeschmückt und unverpackt an den Straßenrand legen. Auch sollte der Baum nicht zerkleinert werden, teilt die Berliner Stadtreinigung (BSR) mit. Den adressgenauen Abholtermin finden Interessierte im digitalen Abholkalender der BSR. Dazu einfach den Straßennamen eingeben und die Hausnummer auswählen.

