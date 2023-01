Mann mit gestohlenem Transporter in Weißensee unterwegs

Berlin (dpa/bb) – Ein 26-Jähriger ist ohne Fahrerlaubnis mit einem zur Fahndung ausgeschriebenen Transporter in Berlin-Weißensee erwischt worden. Der Mann war am Dienstagabend in der Max-Steinke-Straße unterwegs, als Polizisten auf das als gestohlen gemeldete Fahrzeug aufmerksam wurden, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach begleiteten zwei Männer in einem weiteren Fahrzeug den Transporter in der Max-Steinke-Straße.

Bei dem Versuch, den 26-Jährigen zu stoppen, unternahm dieser mit dem gestohlenen Transporter einen Fluchtversuch und kollidierte dabei mit mehreren Fahrzeugen. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß gelang es den Polizisten, den mutmaßlichen Dieb zu überwältigen. Bei der Festnahme leistete der Mann nach Angaben der Polizei starken Widerstand und brach dabei einem Polizisten die Hand. Es stellte sich heraus, dass der 26-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Polizei gelang es zudem, einen 23-Jährigen aus dem zweiten Fahrzeug festzunehmen. Dem dritten bislang unbekannten Mann gelang die Flucht. Die Polizei ermittelt.