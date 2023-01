Lecker ins Jahr starten: Kürbis-Ingwer-Suppe mit Kaki

Nach unzähligen Erkältungswellen und genussreicher Weihnachtszeit endlich wieder fit durchstarten. Hier kommt die gesunde und vitaminreiche Kaki ins Spiel.

Aus der Obstschale strahlt sie uns mit ihrer glatten orangefarbenen Schale entgegen. In der spanischen Region Valencia ist seit mehr als 60 Jahren die Sorte Rojo Brillante beheimatet, die unter dem geschützten Namen Kaki Ribera del Xúquer vermarktet wird. Sie zeichnet sich durch ein festes, kernloses Fruchtfleisch und ein vanillig-süßes Aroma aus, das an Pfirsich oder Aprikose erinnert.

Die ovalen Früchte stecken voller Vitamin C, Provitamin A, Eisen, Kalzium und Magnesium und auch in der Küche ist die Kaki ein wahrer Allrounder: In Kuchen oder Salat, als Dessert und auch in herzhaften Gerichten bringt sie die spanische Sonne auf den Teller. Die Kaki als Highlight in einer Kürbissuppe schmeckt nicht nur richtig lecker, auch unser Immunsystem freut sich über so viel Gutes auf dem Teller!

Die Kaki trägt das EU-Siegel „geschützte Ursprungsbezeichnung“ (g.U.). Es ist eine Garantie dafür, dass alle Produktionsschritte in einem bestimmten geografischen Gebiet nach festgelegten Verfahren erfolgen.

Kürbis-Ingwer-Suppe mit Kaki