Giffey: Mehr Unterstützung für soziale Brennpunkte

Berlin (dpa) – Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht die Ursache der Silvesterkrawalle nicht in der Migrationsgeschichte der Beteiligten, sondern im sozialen Umfeld. Schließlich seien fast alle «Berliner Kinder», die hier geboren und aufgewachsen seien, betonte Giffey am Mittwoch. «Wir reden ja nicht über die Einwanderungsmarke, sondern über das, was in den sozialen Brennpunkten schief gelaufen ist.» Sie forderte eine Stärkung der Jugendlichen in entsprechenden Vierteln der Stadt.

Gemeinsam mit Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) kündigte sie entsprechende Schritte am Mittwoch im Rahmen eines Termins in der Polizeidirektion im Bezirk Lichtenberg an. Konkrete Details nannten sie nicht. Nach ihren Gesprächen mit Einsatzkräften der Polizei in Neukölln sieht Giffey in den sozialen Medien einen Verstärker. «Das Thema Social Media spielt unter den Jugendlichen eine wichtige Rolle, wenn man Videos teilt und sich gegenseitig dadurch anspornt», sagte die Regierende Bürgermeisterin.

In der Neujahrsnacht waren Polizisten und Feuerwehrleute mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Alle vorläufig Festgenommenen sind wieder auf freien Fuß. «Die Tatsache, dass die jetzt noch nicht in Gewahrsam genommen sind, soll nicht heißen, sie wären straffrei», sagte Giffey. Jetzt sei die Justiz gefordert. Innensenatorin Spranger forderte: «Wenn so viele Menschen für solche Situationen sorgen, müssen wir als Rechtsstaat reagieren. Und zwar sehr, sehr hart.»