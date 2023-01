Berlins Landeswahlleiter hofft auf hohe Wahlbeteiligung

Berlin (dpa/bb) – Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler setzt auf eine hohe Beteiligung an der Wiederholungswahl am 12. Februar. «Ich hoffe, dass wir insgesamt bei der Wahlbeteiligung um die 70 Prozent erreichen werden», sagte er am Mittwoch bei einem Besuch des Briefwahlzentrums im Zehlendorfer Rathaus. «Das ist eine sehr ambitionierte Zahl», räumte er ein. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021 habe die Wahlbeteiligung um 78 Prozent gelegen und damit noch deutlich höher. Das sei aber auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass gleichzeitig zum Bundestag gewählt wurde. «Wahlen liefern den Sauerstoff für unsere Demokratie. Deswegen wünsche ich mir eine hohe Wahlbeteiligung.»

Bei der Wahl 2021 hatte fast die Hälfte der Wahlberechtigten die Briefwahl genutzt. Mit einem ungefähr gleichen Anteil rechne er auch in diesem Jahr. «Ich bin praktizierender Urnenwahlgänger», sagte Bröchler. Für ihn sei es immer noch etwas Besonderes, am Sonntag zur Wahl zu gehen. «Ich rufe nicht zur Briefwahl auf. Aber wir sehen ja, dass das natürlich von den Bürgerinnen und Bürgern sehr stark in Anspruch genommen wird.»

-Anzeige-

Verfassungsgerichte betrachteten diese Entwicklung kritisch mit dem Hinweis, die beste sei ist immer noch die Präsenzwahl, erklärte Bröchler. «Und die würde ich in jedem Fall empfehlen.» Die Briefwahl sei aber eine Alternative, die dazu beitragen könne, gute Wahlbeteiligung hinzubekommen. Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten sind diesmal fast 2,8 Millionen Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt. Seit Montag werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt.