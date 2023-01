Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg steigt leicht an

Berlin (dpa/bb) – Wie im Winter üblich ist die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg im Dezember leicht gestiegen. 75.733 Menschen waren in vergangenen Monat im Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 1274 mehr als im November und 3970 mehr als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent und damit 0,1 Punkte über dem Wert des Vormonats sowie 0,3 Prozentpunkte über dem Dezember-Wert des Vorjahres.

«In Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit zwar leicht angestiegen, saisonbereinigt jedoch wie in Berlin ein wenig zurückgegangen», teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder mit. Insbesondere das traditionell starke Weihnachtsgeschäft habe zur Stabilisierung beigetragen.

Nach wie vor suchen Unternehmen viele Arbeitskräfte. Die Arbeitsagenturen verzeichneten für Dezember insgesamt 25.759 freie Stellen, 247 mehr als Vorjahresmonat.