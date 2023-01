Streit zwischen zwei Gruppen: Ein Verletzter

Berlin (dpa/bb) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin-Lichtenberg ist ein Mensch verletzt worden. Rettungskräfte hätten ihn in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag. Weitere Angaben, etwa zu Schwere und Art der Verletzungen oder wie viele Menschen an dem Vorfall beteiligt waren, machte der Sprecher zunächst nicht. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen. Zuvor hatten «Bild» und «B.Z.» über den Fall berichtet. Bei der Auseinandersetzung am Montagabend sollen den Berichten zufolge auch Schüsse gefallen sein. Das Opfer soll demnach außerdem mit einem Schwert attackiert worden sein. Die Polizei machte auch hierzu zunächst keine Angaben.