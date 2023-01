Obdachloser in Kreuzberg bei Feuer ums Leben gekommen

Berlin (dpa/bb) – Ein obdachloser Mann ist in Berlin-Kreuzberg bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mitteilte, brannte es in der Nacht zum Dienstag in den Büschen am Tempelhofer Ufer. Dort habe man den Mann tot aufgefunden. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Weitere Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt einer Sprecherin zufolge in alle Richtungen.