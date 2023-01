Atze Schröder zeigt „Echte Gefühle“ im Tempodrom

Am 12. Januar präsentiert Comedian Atze Schröder sein neues Programm „Echte Gefühle“ im Tempodrom am Anhalter Bahnhof.

„Alles Lüge“ sagte schon Rio Reiser, der „König von Deutschland“. Nichts ist mehr echt: Fake News, gefilterte Selfies, alternative Fakten, getürkte Software. Jeder tut nur noch so „als ob“, alle bluffen. Es gibt keine Lauer, auf der wir nicht liegen. Wirr ist das Volk. Da kann nur noch einer helfen: Atze Schröder mit seinem Programm „Echte Gefühle“, mit dem er am 12. Januar, ab 20 Uhr, das Tempodrom aufmischen wird.

-Anzeige-

Hier geht es zu unserem Gewinnspiel

Neues Programm

In diesem Programm zeigt sich Atze wieder in Bestform. Nie war er wichtiger als heute, denn in seinem neuen Programm spricht der Beichtvater der Emotionen über Wahrhaftigkeit. Denn Atze weiß: Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom Feeling her haben wir kein gutes Gefühl.

Lesen Sie bitte auch 2023: So gibt es etwas mehr im Portemonnaie

Männer und Frauen kommen abends von der Arbeit erschöpft nach Hause, aber nur noch Alexa und Siri wollen miteinander kuscheln. Die Jugend guckt derweil manisch aufs Handydisplay und macht die Robbe. Atze Schröder entlarvt die falschen Fünfziger. Predigt Blut, Schweiß und Tränen.

Atze preist das Drama und legt der Nation das Humor-Trostpflaster auf die Seele. Erfüllt die Sehnsucht nach den wichtigen Dingen des Lebens: wahre Liebe, richtige Freundschaft, ehrliches Lachen. Denn keiner weiß besser als Atze: Gefühle aus dem Leben zu verbannen bringt gar nichts – denn echte Gefühle kommen immer wieder zurück. Mehr Informationen gibt es online.

Text: Redaktion