Zahlreiche Schulen werden saniert: Bereits 22 Bewilligungen

Potsdam (dpa/bb) – An zahlreichen Schulen in Brandenburg können in diesem Jahr grundlegende Sanierungen von Gebäuden oder Sporthallen in Angriff genommen werden. Im vergangenen Jahr seien bereits 22 Schulbau-Projekte im ganzen Land mit einer Fördersumme von knapp 12 Millionen Euro bewilligt worden, teilte das Bildungsministerium am Montag mit. Hinzu kämen die Eigenanteile der Schulträger mit einer Gesamtsumme von 9,3 Millionen Euro, sagte ein Sprecher. Die Träger müssen jeweils etwa die Hälfte der Investitionen übernehmen.

So fließen rund 3,9 Millionen Euro Landesförderung in den Bau einer neuen Sporthalle an der Sportschule Frankfurt (Oder) und in der Grundschule Berge wird der Austausch der Fenster in den Klassenräumen und eine Sanierung von Versorgungsleitungen mit 162.000 Euro gefördert. Für die Sanierung des historischen Teils der Otto-Seeger Grundschule in Rathenow fließen mehr als 1 Million Euro Fördermittel. Und mit knapp 800.000 Euro Zuschuss wird ein neuer Schulhof für die Grundschule Friedrichsthal in Oranienburg gebaut.

Bezahlt werden die Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) II, für die Sanierung in Schulen stehen 70 Millionen Euro zur Verfügung. Der Run auf dieses Programm war sehr groß: Von knapp 170 Anträgen könnten voraussichtlich nur gut 60 bewilligt werden, sagte der Ministeriumssprecher. Mit den Eigenanteilen der Schulträger würden dann insgesamt rund 138 Millionen Euro in die Sanierungs-Projekte investiert.