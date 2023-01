Wohin nach der Grundschule? Infotage an Neuköllner Schulen

Im Januar veranstalten viele Oberschulen in Neukölln Tage der Offenen Tür.

Schüler, die in diesem Jahr von der Grundstufe in die Oberstufe wechseln werden, und ihre Eltern können an diesen Tagen die möglichen Schulstandorte ihrer Wahl kennenlernen.

-Anzeige-

Hier die Termine im Überblick:

6. Januar:

Hermann-von-Helmholtz-Schule, ab 15 Uhr

7. Januar:

Albrecht-Dürer-Gymnasium, 10 bis 13 Uhr

13. Januar

Fritz-Karsen-Schule, 16 bis 19 Uhr

Heinrich-Mann-Schule, 15 bis 18 Uhr

14. Januar

Alfred-Nobel-Schule, 11 bis 13:30 Uhr

Clay-Schule, 10 bis 14 Uhr

Otto-Hahn-Schule, 10 bis bis 13 Uhr

18. Januar

Walter-Gropius-Schule, 19 Uhr (Infoabend)

19. Januar

Gemeinschaftsschule Campus Rütli, 15 bis 18 Uhr

20. Januar

Kepler-Schule, 15 bis 17 Uhr

Hannah-Arendt-Gymnasium, 16 bis 19 Uhr

21. Januar

Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg, 10 bis 13 Uhr

Albert-Einstein-Gymnasium, 9.30 bis 13 Uhr

Leonardo-da-Vinci-Gymnasium, 10.30 bis 14 Uhr

25. Januar

Röntgen-Schule, 9 bis 13 Uhr

Albert-Schweitzer-Gymnasium, 16 bis 19 Uhr

Ernst-Abbe-Gymnasium, 17 bis 20 Uhr

26. Januar

Zuckmayer-Schule, 14 bis 17 Uhr

Der Anmeldezeitraum für den Übergang in die Jahrgangsstufe 7 an weiterführenden Schulen ist vom 14. Februar bis 22. Februar. In dieser Zeit melden die Eltern ihr Kind in der Erstwunschschule an. Sie können auch einen Zweit- und Drittwunsch angeben. Bei der Anmeldung müssen der Anmeldebogen und die Förderprognose vorgelegt werden. Das teilt das Bezirksamt Neukölln mit.

Text: red