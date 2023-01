Schaf und Ziege sterben in Silvesternacht bei Scheunenbrand

Vetschau/Spreewald (dpa/bb) – Ein Schaf und eine Ziege sind bei einem Feuer in Vetschau/Spreewald (Oberspreewald-Lausitz) in der Silvesternacht ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, brannte es am Sonntag um kurz nach Mitternacht in einer Scheune. Nach ersten Erkenntnissen fing zunächst der Holzzaun des Grundstücks im Ortsteil Ogrosen Feuer, das demnach auf Heuballen und Scheune übergriff. Ein Pferd und eine Kuh wurden der Polizei zufolge aus den Flammen gerettet. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Feuerwehr war für rund drei Stunden mit dem Löschen beschäftigt.

Bis in den Sonntagmorgen überwachten Einsatzkräfte der Polizei die Brandstelle. Dass das Feuer in der Silvesternacht durch Pyrotechnik ausgelöst wurde, könne bislang nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher am Montag. Zur Brandursache werde ermittelt.