Großbrand in Autowerkstatt

Potsdam (dpa/bb) – Eine Autowerkstatt im Potsdamer Ortsteil Babelsberg-Süd ist komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, brannte am späten Sonntagabend die 750 Quadratmeter große Halle in der Ahornstraße komplett. Etwa 60 Einsatzkräfte der Potsdamer Feuerwehr waren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Anwohner am späten Sonntagabend zum Schließen von Fenstern und Türen aufgefordert worden.

Während der Löscharbeiten stürzte den Angaben der Feuerwehr zufolge das Dach der Werkstatthalle ein. Zusätzlich erschwerten in der Autowerkstatt gelagerte Gasflaschen und eine Photovoltaikanlage auf einer Dachhälfte die Brandbekämpfung, sagte ein Sprecher am Montag. Die Feuerwehr war bis in den Montagmorgen mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.