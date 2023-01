In der Ferdinand-Schultze-Straße in Hohenschönhausen geht ab dem 3. Januar nichts mehr.

Am 3. Januar beginnen in der Ferdinand-Schultze-Straße Leitungsarbeiten. Daher ist die Straße in Höhe Schleizer Straße in beiden Richtungen für rund drei Wochen für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Im Anschluss folgen weitere Arbeiten. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Die Ferdinand-Schultze-Straße verbindet Alt-Hohenschönhausen mit der Landsberger Allee.

Text: red