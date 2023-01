Auf der Straße An der Wuhlheide muss bis Ende Januar mit Staus gerechnet werden.

Am Montagmorgen haben Leitungsarbeiten auf der Straße An der Wuhlheide in Oberschöneweide begonnen.

In Richtung Köpenick steht zwischen Edisonstraße und Fontanestraße bis Ende dieses Monats nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Text: red