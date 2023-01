Berlins erstes Neujahrsbaby ist ein Junge und heißt Miran

Berlins erstes Neujahrsbaby kam 17 Minuten nach Mitternacht im Klinikum Friedrichshain zur Welt, ist ein Junge und heißt Miran.

Geboren am 1.1.2023: In der Neujahrsnacht sind in Berlin allein in den Vivantes-Kliniken mehr als ein Dutzend Babys zur Welt gekommen. Der erste war um 17 Minuten nach Mitternacht der kleine Miran im Klinikum Friedrichshain, wie die landeseigene Klinikgesellschaft am Sonntag mitteilte. Bis 8.30 Uhr wurden noch 13 weitere Jungen und Mädchen in den sechs Vivantes-Geburtskliniken geboren. Das Geburtsdatum ist besonders – die Zahl aber nicht ungewöhnlich: Vivantes, der größte Berliner Klinikanbieter, hat nach eigenen Angaben täglich im Schnitt mehr als 30 Geburten.