Berlin (dpa/bb) – Bei einem Kellerbrand in Berlin-Lichtenrade sind in der Silvesternacht drei Menschen verletzt worden. Es brannten Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zur Brandursache und zur Schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz schnell abschließen.