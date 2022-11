Tipps für einen entspannten Sonntag

Reiseinspirationen, Weihnachtsstimmung und ein Ausflugstipp für Brandenburg: Was Berliner am heutigen Sonntag erleben können. Unsere Tipps für einen entspannten ersten Advent.

Weddingmarkt

Auch in diesem Dezember laden wieder zahlreiche Händler an den Adventssonntagen auf den Weddingmarkt am Leopoldplatz. Der Besuch beim heutigen Markt verspricht von 11 bis 19 Uhr außergewöhnliche Kunst, Design und echte Handwerksliebe. Viele Weddinger Labels zeigen an rund 90 Ständen Design, Fotografie, Keramik, Illustrationen, Malerei, Wohnaccessoires, Möbel, Schmuck, Mode, Spirituosen, Tees und vieles mehr.

Leopoldplatz, 11 bis 19 Uhr

Schwedischer Weihnachtsmarkt

Nordischen Weihnachtsflair versprüht heute der schwedische Weihnachtsmarkt „Svenska kyrkan i Berlin“ in der Schwedischen Kirche an der Landhausstraße 26-28. Dort, wo normalerweise Gottesdienst auf Schwedisch gefeiert wird, stehen heute Kunsthandwerk, Weihnachtsdecken und Weihnachtsschmuck sowie Lebensmittel – natürlich allesamt aus Schweden – im Fokus. Dazu gibt es Essen und einen Auftritt des Lucia-Chores am Nachmittag.

Schwedische Victoriagemeinde, Landhausstraße 26-28, 12 bis 18 Uhr

Berlin Travel Festival

Beim Berlin Travel Festival dreht sich wie der Name verrät alles ums Reisen. In diesem Jahr findet das Festival erstmals als Teil eines neuen Freizeitmesse-Konzepts für Privatbesucher statt. Neue Reise- und Freizeitangebote werden nun um die Themen Boote, Caravaning, Camping und Angeln ergänzt. Wen das Fernweh angesichts des grauen Winterwetters packt, der ist in den Messehallen heute genau richtig. Tickets gibt es online für 17 Euro,

Messe Berlin, 10 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt auf der Trabrennbahn Karlshorst

Der interkulturelle Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr unter dem Motto „Die Welt zuhause in Karlshorst“ statt – und in diesem Jahr erstmals auf der Trabrennbahn Karlshorst. Beim Angebot bleibt alles beim Alten: Lebkuchen, Glühwein und andere Leckereien wechseln sich mit Kunsthandwerk und anderen Geschenkideen ab. Für die kleinen Besucher steht ein Kinderkarussell bereit. Zudem sorgt ein Bühnenprogramm für Unterhaltung. Besonders weihnachtlich wird es jeweils von 16 bis 17 Uhr, wenn der SozDia-Bläsersound auf dem Karlshorster Weihnachtsmarkt erklingt.

Trabrennbahn Karlshorst, 13 bis 19 Uhr, Eintritt: frei

Spreewaldweihnacht in Lübbenau

Doch eher Lust auf einen Ausflug? Wie wäre es mit einem Abstecher zur Spreewaldweihnacht in Lübbenau? An diesem sowie am kommenden Wochenende können Besucher sowohl am Großen Spreewaldhafen in Lübbenau als auch im Freilandmuseum Lehde in Weihnachtsstimmung kommen. Zwischen beiden Märkten ist ein Pendelverkehr mit dem Spreewaldkahn eingerichtet.

Lübbenau, die Kähne fahren von 10.30 bis 15 Uhr im Pendelverkehr zwischen dem Großen Spreewaldhafen Lübbenau und dem Freilandmuseum. Die letzte Rückfahrt ab Freilandmuseum Lehde ist um 17 Uhr.

Text: Katja Reichgardt