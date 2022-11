Dutzend Hakenkreuze auf Fahrzeuge und Stromkästen geschmiert

Pritzwalk (dpa/bb) – Unbekannte haben in Pritzwalk (Landkreis Prignitz) zahlreiche Autos, Stromkästen und weitere Gegenstände mit Hakenkreuzen und Strichen beschmiert. In der Nacht von Freitag auf Samstag malten sie mit schwarzer Farbe in der Stadt rund ein Dutzend Hakenkreuze, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Dabei entstanden 18 Sachbeschädigungen, darunter Schmierereien auf 12 Fahrzeugen, diversen Strom- und Verteilerkästen sowie auf Plakaten und Haustüren. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der verbotenen Symbole und der Beschädigungen.