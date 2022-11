Heute viele Demos im Stadtgebiet

Heute müssen sich Auto- und Radfahrer auf einige Sperrungen im gesamten Stadtgebiet einstellen. Grund sind zahlreiche Demos.

Vor allem in Mitte kommt es heute zu einigen Demos und Kundgebungen. Noch bis 15 Uhr findet am Brandenburger Tor eine Kundgebung mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmern statt. Dafür ist die Ebertstraße bis mindestens 15 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt. Auch der Straßenabschnitt Scheidemannstraße/Dorotheenstraße wird zwischen Heinrich-von-Gagern-Straße und Wilhelmstraße geschlossen. Bei der Versammlung geht es laut der Polizei Berlin um einen Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien.

An der Müllerstraße gehen bis 15 Uhr Menschen gegen Gewalt an Frauen auf die Straße. Dadurch kann es rund um den Elise-und-Ott-Hampel-Platz zu Verkehrsstörungen kommen.

Demo durch Kreuzberg und Mitte

Eine weitere Demo mit dem Namen „Schule muss Anders – Forderungen zu einer besseren Ausfinanzierung der Berliner Bildungs- und Schullandschaft“ mit mehreren hundert erwarteten Teilnehmern führt von 14 bis 16 Uhr zu Verkehrsstörungen entlang der Strecke Moritzplatz, Prinzenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Jannowitzbrücke, Stralauer Straße, Jüdenstraße und Grunerstraße bis zur Alexanderstraße in Höhe Haus des Lehrers.

Zug durch Friedrichshain und Lichtenberg

Außerdem wird auf der Frankfurter Allee um 18 Uhr in Höhe Silvio-Meier-Straße demonstriert. Der Zug führt bis 22 Uhr über Silvio-Meier-Straße, Rigaer Straße, Samariterstraße, Schreinerstraße, Voigtstraße, Jungstraße, Gryphiusstraße, Boxhagener Straße, Marktstraße, Nölderstraße, Lückstraße, Emanuelstraße, Rupprechtstraße, Eitelstraße, Münsterlandstraße, Weitlingstraße, Margaretenstraße, Metastraße, Irenenstraße, Weitlingstraße, Einbecker Straße, Rosenfelder Straße, Frankfurter Allee und Magdalenenstraße zum Roedeliusplatz.

Demo am Hermannplatz

Seit 11 Uhr wird zudem am Hermannplatz für eine Aufhebung des PKK-Verbots demonstriert. Bis 18 Uhr werden Sperrungen und Verkehrsstörungen entlang der Strecke Kottbusser Damm, Kottbusser Tor, Skalitzer Straße und Oranienstraße bis zum Oranienplatz erwartet, so die VIZ.

