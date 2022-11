Xiaona Shan gewinnt Tischtennis-Feeder in Düsseldorf

Düsseldorf/Berlin (dpa) – Tischtennisprofi Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside hat am Freitagabend das Damen-Finale beim WTT-Feeder-Turnier in Düsseldorf gewonnen. Im Endspiel besiegte die 39 Jahre alte Weltranglisten-22. die polnische Außenseiterin Natalia Bajor souverän im Schnelldurchgang mit 4:0 (11:4, 11:2, 11:6, 11:9). Im Halbfinale hatte sich die an Nummer zwei gesetzte Shan gegen die Japanerin Miyu Nagasaki mit 4:3 Sätzen durchgesetzt und sowohl einen 0:2- als auch einen 2:3-Rückstand gedreht.

Das Turnier ist als elftes Event Bestandteil einer neuen Serie der World Table Tennis (WTT) und mit jeweils 20.000 Dollar Preisgeld eine Stufe hinter den höher dotierten WTT Contender-Wettbewerben eingeordnet. Shan stand beim ersten Feeder im Januar in Düsseldorf bereits einmal im Finale und verlor dort gegen die Slowakin Barbora Balazova.