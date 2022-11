Weihnachten im Friedrichstadt-Palast: Verschenke Liebe zu Weihnachten!

Erleben Sie die einmalig schöne ARISE Grand Show mit Ihren Liebsten zur Weihnachtszeit oder verschenken Sie Vorfreude auf ein einzigartiges Showerlebnis mit Geschenkpaketen und Gutscheinen für den Palast.

Es ist wieder soweit, bald steht Weihnachten vor der Tür. Mit exklusiven Geschenkpaketen für einen Showbesuch im Palast können Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten eine ganz besonders große Freude machen. Sie können zwischen vier verschiedenen Paketen auswählen. Ein Geschenkpaket enthält Ticketgutscheine im Wert von 100-250 €, ein Programmheft, Getränkegutscheine (ab 150 € Gutscheinwert) und ab 200 € erhalten Sie auch noch den exklusiven Bildband zur ARISE Grand Show. Alle Pakete kommen in einer glamourösen Weihnachtsverpackung, sodass sie direkt verschenkt werden können.

Ihr gebuchtes Paket können Sie entweder per Post erhalten oder an der Theaterkasse abholen – dort sogar noch am 23.12.2022 von 13 bis 18.30 Uhr.

Für Kurzentschlossene bietet der Palast natürlich auch Online-Gutscheine an. Diese können Sie sich einfach als PDF per E-Mail zusenden lassen und bequem zu Hause ausdrucken. Damit haben Sie auch bei einer Bestellung am 24.12.2022 noch ein perfektes Geschenk.

Ein exklusiver Bildband mit einzigartigen Momenten der ARISE Grand Show. Um Ihr Weihnachtsgeschenk abzurunden, können Sie den exklusiven Bildband mit einzigartigen Momenten der ARISE Grand Show für 20€ separat zu Ihrem Geschenkpaket oder zu Gutscheinen dazu bestellen, damit das Showerlebnis bei Ihren Liebsten für immer ein Stück Erinnerung bleibt.

ARISE Grand Show

Liebe ist stärker als die Zeit, das erlebt die Hauptfigur Cameron hautnah in ARISE. ARISE bedeutet aufzustehen, nicht aufzugeben, sich den Glauben an die wärmende Kraft der Liebe zu bewahren.

Schon über 400.000 Gäste haben die Show besucht. Verlieben auch Sie sich in über 100 Künstlerinnen und Künstler auf der größten Theaterbühne der Welt. Extravagante Kostüme, atemberaubende Bühnenbilder und artistische Höchstleistungen bringen Sie zum Staunen und zaubern Ihnen ein beglücktes Strahlen ins Gesicht.

Tickets gibt es ab 19,80 Euro.

Flexibilität und Sicherheit für Ihren Showbesuch

Diese Zeiten sind nicht immer berechenbar. Daher gibt der Palast als staatliches Theater seinen Gästen ein dreifaches Fühl-Dich-Sicher-Versprechen:

TÜV-geprüftes Hygienekonzept: Als erstes und bisher einziges Theater hat der Palast für seine Abläufe und Hygienekonzepte das TÜV-Siegel „Geprüfter Infektionsschutz COVID-19“ erhalten. Beruhigend zu wissen: Die neue hochmoderne Lüftungsanlage tauscht bis zu acht Mal pro Stunde das Luftvolumen im Saal mit Frischluft aus. Alle Infos zu den aktuellen Hygienemaßnahmen gibt es hier.

100% Geld-zurück-Garantie: Im Falle einer Showabsage können sich die Gäste darauf verlassen, dass sie innerhalb von drei Wochen automatisch und ohne Antragstellung ihr Geld zurückbekommen, da der Palast nicht auf die gesetzlich mögliche Gutscheinlösung zurückgreift.

Kostenfreies Umbuchen: Jedes gekaufte Ticket kann vom Gast flexibel bis zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn ohne Angabe von Gründen auf einen anderen Termin umgebucht oder in einen Gutschein umgetauscht werden.

Diese kostenlose Dreifachgarantie ist weltweit einzigartig für ein Theater und gilt für beim Palast erworbene Tickets.