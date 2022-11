Steinmeier über Enzensberger: Unerschöpfliche Originalität

München/Berlin (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Katharina Enzensberger zum Tod ihres Mannes Hans Magnus Enzensberger kondoliert. Dieser habe seit Jahrzehnten zu den großen, prägenden Intellektuellen und Schriftstellern des Landes gehört. Die Wirkung seines Schaffens sei enorm, schrieb Steinmeier laut Mitteilung. «Ihr Mann hat sich nie gescheut, auch die scheinbar so einfachen Fragen zu stellen. Unerschöpfliche Originalität, überraschende Gedanken, Lust an Witz und Ironie waren die unverkennbare Signatur seiner Werke.»

Enzensberger habe brillant formuliert und zugleich die Normalität verteidigt, so Steinmeier. «Er verkörperte in Person die Gedanken- und Meinungsfreiheit, die unsere Demokratie wie die Luft zum Atmen braucht.»

Seine lebendigen Beziehungen zu Intellektuellen vieler Sprachen hätten Enzensberger als Europäer, als Weltbürger im besten Sinne des Wortes ausgewiesen. «Er war eine intellektuelle Instanz, die wir schmerzlich vermissen werden.» Er persönlich sei dankbar für die Begegnungen mit Enzensberger, «die mich immer klüger gemacht und heiterer gestimmt haben», schrieb der Bundespräsident.

Enzensberger starb am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München, wie der Suhrkamp Verlag in Berlin am Freitag unter Berufung auf die Familie mitteilte.