SPD berät bei Parteitag über Hilfen in Energiekrise

Cottbus (dpa/bb) – Die Brandenburger SPD will bei ihrem Landesparteitag in Cottbus Verlässlichkeit in der Krise demonstrieren. Die Delegierten beraten heute auch über einen Leitantrag der Parteispitze, der weitere Hilfen in der Energiekrise einfordert. Die gemachten Zusagen für Entlastungen müssten eingehalten und weitere Maßnahmen müssten ergriffen werden, heißt es in dem Antrag.

Die SPD hält auch mehr Hilfen für die Wirtschaft für nötig: «Die Unterstützungsprogramme des Bundes für Unternehmen müssen deutlich ausgeweitet werden.» Neben den Entlastungspaketen des Bundes und der Gas- und Strompreisbremse plant Brandenburg ein eigenes Hilfspaket von bis zu zwei Milliarden Euro. In Cottbus wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.