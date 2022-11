Neues Unternehmensnetzwerk für Pankow

Am 28. November findet die Auftaktveranstaltung des neuen Unternehmens-netzwerkes Pankow (UNP) statt.

Das Unternehmensnetzwerk Pankow möchte unter dem Vorsitz der Bestatterin Maria Kaufmann (After Live GmbH) Gewerbetreibende und damit „Bezirkvoranbringende“ vernetzen, bei ihrer Arbeit unterstützen, ihnen eine Stimme geben und ihnen Wissen und Expertise bei all ihren Aufgaben im Bezirk Pankow zur Verfügung stellen.

Perfektes Vehikel

Die Auftaktveranstaltung des neuen Unternehmensnetzwerkes findet am 28. November, 18.30 Uhr, im auftragsrad-Store in der Roelckestraße 92 in Weißensee statt. Für auftragsrad-Chef Nico Wünsche ist die Mitgliedschaft im Pankower Unternehmensnetzwerk UNP eine ganz logische Konsequenz seiner Verbundenheit zum Bezirk: „Wir sind Pankower und wir wollen, dass es in diesem Bezirk vorangeht. Und dafür ist eben Initiative gefragt. Und das von uns mitgegründete Netzwerk UNP ist für uns das perfekte Vehikel, um diese Aktivitäten zu bündeln.“

Am 26. November beginnt auftragsrad mit dem Um- und Ausbau der Ladenfläche auf rund 700 Quadratmeter und schafft Platz für Berlins ersten und einzigen Woom-Shop. Beim extra dafür anberaumten Winterfest können von 10 bis 16 Uhr die coolen Premium-Kinderräder genauso getestet werden wie viele E-Bikes von absoluten Top-Marken (Teststrecke vorhanden!). Außerdem warten spannende Live-Workshops, Gewinnspiele und Rabatte auf alle Besucher. Hier geht’s zum Programm.

Die E-Bike-Experten laden tagsüber Unternehmen dazu ein, sich über Chancen und Nutzen von Fahrrädern als Alternative zum Dienstwagen zu informieren, Alt-Pkw-Inzahlungnahme inklusive. Dabei geht es vor allem um die Bereitstellung von E-Bikes für die Mitarbeiter sowie um die Zukunft der innerstädtischen Mobilität im Allgemeinen. Ab 18.30 Uhr sind dann die Unternehmer aus dem Bezirk aufgefordert sich gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wie man das wirtschaftliche Wachstum im Pankow vorantreiben kann.

