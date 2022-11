Köpenicker Landstraße noch bis zum 12. Dezember 2022 gesperrt

Im Zusammenhang mit der Havarie-Baustelle der Berliner Wasserbetriebe informiert das Straßen- und Grünflächenamt, dass noch offene Restleistungen der Berliner Wasserbetriebe zum Rückbau einer Trinkwasserleitung in der Kreuzung als auch für die Wiederherstellung der Richtungsfahrbahnen erforderlich sind. Vorgenannte Arbeiten können nur unter Vollsperrung der Kreuzung erfolgen. Das anfangs noch mögliche Rechtsabbiegen aus der Köpenicker Landstraße in die Baumschulenstraße und umgekehrt von der Baumschulenstraße linksabbiegend in die Köpenicker Landstraße stadteinwärts ist demnach seit 11. November 2022 nicht mehr möglich. Die Köpenicker Landstraße ist stadtauswärts bereits ab Dammweg für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Die Erneuerungsarbeiten an den Fahrbahnen werden voraussichtlich noch bis 12. Dezember 2022 andauern, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit. Anfangs war von einer Sperrung über acht Wochen die Rede. Sollte die Straße ab dem 13. Dezember wieder befahrbar sein, werden seit dem Kanalbruch allerdings fast 14 Wochen vergangen sein.

Text: red/sara