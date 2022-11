Flagge zeigen gegen Gewalt an Frauen

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Mit unterschiedlichen Aktionen setzt der Bezirk Steglitz-Zehlendorf ein Zeichen.

Frauen und Mädchen werden nicht effektiv vor Gewalt geschützt. Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. Mit rund 15.000 angezeigten Taten jährlich nehmen die Fälle häuslicher Gewalt in Berlin nach wie vor einen bedeutenden Anteil am gesamten Straftatenaufkommen ein.

-Anzeige-

Maren Schellenberg (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, wird zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten die landeseigene Anti-Gewalt-Flagge mit der Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen“, vor den Rathäusern in Zehlendorf und Lankwitz hissen.

Übergriffe vor allem zu Hause

„Noch immer finden die meisten Übergriffe in den eigenen vier Wänden statt“, lässt Schellenberg mitteilen. „Hier sind Angst und Scham besonders groß. Wir müssen Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu holen. Einkommen, Bildung oder Alter spielen dabei keine Rolle. Es ist noch eine Menge zu tun.“

Neben dem Hissen der Fahne werden die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte gemeinsam mit verschiedenen Antigewaltprojekten am zwischen 12 und 13 Uhr vor dem Rathaus Zehlendorf am Teltower Damm über Hilfsmaßnahmen für Betroffene informieren.

Mit Inkrafttreten der Istanbul-Konvention hat sich Deutschland rechtlich bindend dazu verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und Mädchen durch umfassende Präventionsmaßnahmen auf allen gesellschaftlichen Ebenen nachhaltig zu verhindern und zu bekämpfen.

Text: red