Bürgerversammlung zum Spielplatz Wilhelm-Guddorf-Straße

Eine Bürgerversammlung mit Informationen zur geplanten Umgestaltung der öffentlichen Grünanlage in der Wilhelm-Guddorf-Straße veranstaltet das Bezirksamt am 30. November, 18 Uhr, im Stadtteilzentrum Kiezspinne FAS e.V. in der Schulze-Boysen-Straße 38.

Finaler Planungsentwurf

Im Frühjahr 2023 beginnen Arbeiten zur Neugestaltung der über viele Jahre intensiv genutzten Grünanlage und des Spielplatzes entlang der Wilhelm-Guddorf-Straße Höhe Hausnummer 20-32. Bepflanzungen werden erneuert, Angsträume beseitigt, die Spielflächen mit barrierearmen und generationsübergreifenden Angeboten ausgestattet und um Wasserspielelemente ergänzt.

Den finalen Planungsentwurf stellen Bezirksstadtrat Martin Schaefer und das Planungsbüro Henningsen Interessierten an diesem Abend vor.

Der Bezirksstadtrat für Öffentliche Ordnung, Umwelt und Verkehr, Martin Schaefer (CDU): „Ich freue mich, dass nun bald der Startschuss für die Umgestaltung des Areals an der Wilhelm-Guddorf-Straße fällt. Insbesondere, da bei der Entwicklung des Konzepts die Wünsche aus der Bürgerschaft maßgeblich Berücksichtigung fanden.“

So würden unter anderem auch Wasserspielelemente implementiert und wirkungsvolle Barrieren zum Schutz vor dem Verkehr für ein sicheres Spielen geschaffen.

Finanziert wird das Bauvorhaben aus Investitionsmitteln des Bezirksamts. Insgesamt stehen 840.000 Euro zur Verfügung. Baubeginn soll Ende März/Anfang April 2023 sein. Die Kinder- und Jugendbeteiligung fand im Sommer 2021 über das Umwelt- und Naturschutzamt sowie über die Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung statt.

