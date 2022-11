Ausflugstipp: Spreewaldweihnacht in Lübbenau

Mit dem Spreewaldkahn zum Weihnachtsmarkt: An den ersten beiden Adventswochenende lädt der Lübbenauer Weihnachtsmarkt zum Stöbern ein.

Wer schon alle Berliner Weihnachtsmärkte kennt und Lust auf einen Ausflug nach Brandenburg hat, der kann am ersten und zweiten Adventswochenende einen besonderen Weihnachtsmarktbesuch im Spreewald einplanen. Am 26. und 27. November sowie am 3. und 4. Dezember können Besucher sowohl am Großen Spreewaldhafen in Lübbenau als auch im Freilandmuseum Lehde in Weihnachtsstimmung kommen.

Zwischen beiden Märkten ist ein Pendelverkehr mit dem Spreewaldkahn eingerichtet. An den Buden und Ständen am Hafen gibt es außer Geschenkideen auch Räucherfisch, Weihnachtspfannkuchen und Glühwein. Auf den historischen Bauernhöfen des Freilandmuseums Lehde können Besucher sich dann durch regionale Leckereien probieren und Handwerkskunst kaufen.

Wann haben die Märkte geöffnet?

Die Spreewald-Märkte haben am ersten und zweiten Adventswochenende jeweils am Samstag und Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Die Kähne fahren von 10.30 bis 15 Uhr im Pendelverkehr zwischen dem Großen Spreewaldhafen Lübbenau und dem Freilandmuseum. Die letzte Rückfahrt ab Freilandmuseum Lehde ist um 17 Uhr.

Wie reise ich am besten an?

Lehde ist ein Ortsteil von Lübbenau, hier stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Wer mit dem Auto anreist, sollte an der Lübbenauer Poststraße parken. Von dort sind es etwa 20 Minuten zu Fuß auf dem Wanderweg ab dem Schloss Lübbenau.

Schnell und günstig lässt es sich aber auch mit dem Zug anreisen. Ab Hauptbahnhof fährt zum Beispiel der RE2 nach Cottbus mit Stopp in Lübbenau. Die Fahrt dauert eine knappe Stunde.

Wie viel kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Markt am Großen Spreewaldhafen Lübbenau ist frei, der Eintritt zum Freilandmuseum Lehde kostet sechs Euro. Wer zudem eine Kahnfahrt bucht, muss insgesamt 14 Euro zahlen.

Text: kr/red