AfD hofft auf deutlich besseres Wahlergebnis als 2021

Berlin (dpa/bb) – Die Berliner AfD will bei der Wiederholungswahl am 12. Februar deutlich stärker abschneiden als 2021. «Wir sehen uns natürlich zweistellig», sagte die Landesvorsitzende Kristin Brinker am Donnerstag bei der Vorstellung der Wahlkampagne ihrer Partei und nannte eine konkrete Prozentzahl: «Zwölf Prozent auf jeden Fall.»

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021 war die AfD auf 8,0 Prozent gekommen nach 14,2 Prozent 2016, sie stellt die fünftstärkste Fraktion im Parlament.

Bei der Wahlwiederholung hofft sie, breitere Wählerschichten ansprechen zu können. In der Energiekrise mit extrem hohen Preisen seien viele Menschen verunsichert und enttäuscht von der Politik. «Daher denken wir, Leute, die die AfD bisher kritisch gesehen haben, von unseren politischen Ansätzen überzeugen zu können.» Die Stadt brauche einen Politikwechsel.