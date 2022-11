Pankow bleibt weitere zwei Jahre Fairtrade-Bezirk

Der Bezirk hat jetzt das Zertifikat „Fairtrade Town“ für die Jahre 2022-24 erhalten und trägt somit für weitere zwei Jahre den Titel als Fairtrade-Bezirk.

Seit 2016 nimmt Pankow aktiv an der Kampagne „Fairtrade Towns“ teil und macht sich stark für Menschenrechte, faire Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne und soziales Engagement hier und im globalen Süden. Dazu gehören unter anderem Aktionen mit breiter Unterstützung der Weltläden, der Zivilgesellschaft und engagierter Einzelpersonen.

Bananen aus fairem Handel

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hätten sich in den zurückliegenden sechs Jahren seit Beginn der Fairtrade-Town-Aktivitäten sich einige berlinweite Errungenschaften im Bezirk fest etabliert. Dazu gehört unter anderem, dass beim Grundschulessen in den Mensen ausschließlich Bananen und Reis aus fairem Handel zum Einsatz kommen. Das ist übrigens seit 2020 berlinweit verpflichtend. Insgesamt sieben Berliner Bezirke nehmen an der Kampagne „Fairtrade Towns“ teil.

