Marienfelde: Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof

Der Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof startet am zweiten Advent in die nächste Runde.

Handgemachte Geschenke und Livemusik: Der 27. Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof öffnet am zweiten und dritten Adventswochenende seine Pforten an der Dorfaue in Alt-Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg).

„Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr unseren Weihnachtsmarkt voraussichtlich ohne große Einschränkungen veranstalten können“ so Hofchef Klaus Lehmann laut einer Ankündigung. „Wir hoffen, dass wir in diesem für alle ungewöhnlichen Jahr einen stimmungsvollen Höhepunkt setzten können und mit unserem Weihnachtsmarkt dazu beitragen, dass unsere Besucher eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit genießen können.“

Geschenke und Spezialitäten

Der Markt bietet vielerlei Geschenkideen, darunter Keramik, handgemachte Seife, individuell gefertigte Weihnachtskränze und Upcyclingprodukte. Neben diversen Spezialitäten wie Zimtlikör, Salamikreationen, Honig von Berliner Bienen und Bergkäse locken Leckereien an ausgesuchten Gastronomieständen. In diesem Jahr findet die Bühne, auf der Chöre und Orchester für Stimmung sorgen, erstmalig ihre Heimat in Sichtweite zum Ponyreiten auf der Koppel, wo man sich auch mit Glühwein und anderen heißen Getränken aufwärmen kann. Der Eintritt ist frei.

Die Termine und Öffnungszeiten:

Freitag, 2. Dezember, 14 bis 20 Uhr.

Samstag, 3. Dezember, 12 bis 20 Uhr.

Sonntag, 4. Dezember, 12 bis 20 Uhr.



Freitag, 9. Dezember, 14 bis 20 Uhr.

Samstag, 10. Dezember, 12 bis 20 Uhr.

Sonntag, 11. Dezember, 12 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof gibt es online.

Text: red