Viele witterungsbedingte Verkehrsunfälle in Brandenburg

Cottbus (dpa/bb) – Auf den Straßen Brandenburgs ist es aufgrund von Glätte in der Nacht zum Montag zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Allein in der Region um Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) kam es bis zum frühen Montagmorgen zu 14 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Auch in der Gegend um Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) gab es bei Schneefall eine Häufung von Unfällen. Ein Sprecher der Polizei appellierte: «Fahren Sie bitte vorsichtig! Vor allem wenn Sie noch Sommerreifen drauf haben.»