Franz-Neumann-Platz leuchtet bald wieder weihnachtlich

Auch in diesem Jahr wird wieder der große Baum am Franz-Neumann-Platz in der dunklen Jahreszeit leuchten. Los geht es mit der Beleuchtung am 1. Dezember.

Am 1. Dezember werden zwischen 16 und 18 Uhr die Lichter im Beisein der Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Korinna Stephan eingeschaltet. Um der Energiekrise und ihrer Folgen gerecht zu werden, werden die Leuchten in diesem Winter über Solar-Paneele betrieben, unabhängig von einer Stromzufuhr.

-Anzeige-

Vielseitiges Programm

Für weihnachtliche Stimmung sorgen außerdem folgende Programmpunkte: Das Puppentheater RatzFatzPuppen lässt unter der Markise des Torten-Träume Cafés die Puppen tanzen. „Rick on fire” sorgt für eine feurige Überraschung und musikalisch stimmt Rafael David Garcia mit seinem Saxophon auf die besinnliche Jahreszeit ein.

Auch eine kleine Bibliothek wird es geben: Der neue Bücherschrank wird auf dem Platz eingeweiht. Hier können dann alle kleinen und großen „Leseratten“ kostenlos Bücher tauschen und gut erhaltene Bücher hineinstellen. So steht im Anschluss an das Fest gemütlichen Leseabenden zu Hause nichts mehr im Wege. „Das Bezirksamt bedankt sich beim Inhaber vom Café Torten-Träume, Martin Andree, der die Patenschaft für den Bücherschrank übernommen hat“, heißt es aus der Behörde.

Solar-Lösung

Stephan betont: „Die weihnachtliche Beleuchtung auf dem Franz-Neumann-Platz war vor dem Hintergrund der erforderlichen gesamtstädtischen Energiesparmaßnahmen nicht selbstverständlich. Umso mehr freue ich mich, dass diese Solar-Lösung gefunden wurde und unser Platz nun ganz ohne zusätzlichen Energiebedarf strahlen wird.“

Auch im kommenden Jahr soll es einige Veranstaltungen und Aktionen am Franz-Neumann-Platz geben.

Text: red