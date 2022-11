Fachbereich Kindertagesbetreuung bis Ende des Jahres zu

Im Fachdienst Kindertagesbetreuung des Jugendamtes, Fröbelstraße 17, Haus 4, finden vom 5. bis 31. Dezember keine Sprechstunden statt.

Im Fachdienst Kindertagesbetreuung des Jugendamtes in der Fröbelstraße 17, Haus 4, finden vom 5. bis 31. Dezember keine Sprechstunden statt. In dieser Zeit werden konzentriert Betreuungsanträge für Kita und Hort bearbeitet.

Es können keine Termine gebucht werden. Dringende kurzfristige Anliegen können per E-Mail an kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de oder an das Bürgertelefon unter der Rufnummer 115 gerichtet werden. Ab 2. Januar 2023 ist der Fachdienst Kindertagesbetreuung wieder erreichbar und die Terminsprechstunde findet statt.

Hier gibt es Erstberatung

Wer sich über Antragsverfahren für Kita- und Hortgutscheine informieren oder zu weiteren Leistungen und Angeboten des Jugendamts beraten lassen möchte, kann sich gern an das Familienbüro im Rathaus Weißensee, Berliner Allee 252-260, wenden. Das Büro ist erreichbar unter Telefon (030) 902 95 72 00 sowie per E-Mail an familienbuero@ba-pankow.berlin.de.

