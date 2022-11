Es weihnachtet in Berlin: Die 25 schönsten Weihnachtsmärkte

Der erste Schnee des Jahres ist in Berlin bereits gefallen und so langsam kommen auch wir in Weihnachtsstimmung. Passend dazu eröffnen heute viele Weihnachtsmärkte in Berlin ihre Pforten.

Allen Krisen und Sorgen zum Trotz, bieten die Weihnachtsmärkte der Hauptstadt Jahr für Jahr einen Ort zum Zusammenkommen und das Weihnachtsfest bei Glühwein und Stollen einzuläuten.

In Berlin gibt es zahlreiche Weihnachtsmärkte, wir haben 25 davon für Sie zusammengetragen, aufgeteilt nach den Bezirken der Stadt – klicken Sie einfach auf ihren Stadtteil:

Falls ihr Lieblingsweihnachtsmarkt fehlt oder Sie noch einen ganz besonderen Geheimtipp parat haben, teilen Sie ihn doch mit uns und den Lesern des Berliner Abendblatts ganz einfach in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Tipps!

Spandau

Spandauer Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Jährlich findet in der Altstadt Spandau der große Weihnachtsmarkt statt – mit einem Programm, das so bunt ist wie ein üppig geschmückter Weihnachtsbaum. Die Spandauer Altstadt ist als Kulisse für einen nostalgischen Weihnachtsmarkt wie geschaffen. Hier schmiegen sich die Hütten und Stände des Mittelaltermarktes und des Kunsthandwerkmarktes in kleine Gassen und kopfsteingepflasterte Straßen.

Ort: Marktstraße 10 | 13597 Berlin (nahe U-Bahn U7 Altstadt Spandau )

U-Bahn U7 Altstadt Spandau Zeit: 21. November bis 23. Dezember 2022

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Website des Spandauer Weihnachtsmarkts

Lichterzauber in der Zitadelle Spandau

Die Zitadelle fungierte ursprünglich als Ausweichort für den Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt. Doch inzwischen ist der Lichterzauber dort nicht mehr wegzudenken. Die historischen Gemäuer der Zitadelle sind wie geschaffen für einen gemütlichen und besinnlichen Weihnachtsmarkt.

Der über allem liegende Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein sowie die traditionellen Stände mit Kunsthandwerk, Naschereien und außergewöhnlichen Geschenkideen versetzten auch Weihnachtsmuffel in festliche Stimmung.

Ort: Am Juliusturm 64, 13599 Berlin

Zeit: 21. bis 30. Dezember 2022 (24. & 25. Dezember geschlossen)

Eintritt: 3,50 Euro (Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt )

Steglitz-Zehlendorf

Adventsmarkt auf der Domäne Dahlem

Gemütliche Gutshofatmosphäre, ausgewählte Stände und ein buntes Programm für Kinder: Der Adventsmarkt auf dem Landgut Domäne Dahlem hat einiges zu bieten. Auf dem Bio-Landgut der Domäne Dahlem wird Ackerbau, Landwirtschaft und Tierhaltung betrieben. Dem Weihnachtsmarkt kommt dadurch ein einmalig ländliches Flair zugute: Rund um den Hof sorgen Tiere und Felder für eine besondere Atmosphäre, die man in Berlin so leicht kein zweites Mal findet. Der Weihnachtsmarkt auf der Domäne Dahlem eignet sich besonders für gemütliche Familienausflüge.

Ort: Domäne Dahlem – Landgut & Museum | Königin-Luise Str. 49 | 14195 Berlin

Zeit: An allen vier Adventswochenenden 2022

Eintritt: Der Eintritt liegt bei 3€ (Ermäßigt: 1 €, Kinder bis 12 Jahre frei)

Internet: Webseite der Domäne Dahlem

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt am Mexikoplatz

Rund 100 Kunsthandwerker verwandeln an allen vier Adventssonntagen zwischen 11 und 18 Uhr den Mexikoplatz in Zehlendorf (direkt am S-Bahnhof Mexikoplatz, S1) in eine winterliche Atmosphäre. Darüber hinaus können alle Besucher hier noch ganz besondere, individuelle und liebevoll gestalte Geschenke für ihre Liebsten direkt aus Künstlerhand finden kann.

Ort: Mexikoplatz | 14163 Berlin

Zeit: 26. November, 4. Dezember, 11. Dezember & 18. Dezember

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos

Reinickendorf

Adventsbasar der Kirchengemeinde Lübars

An der Grenze zum grünen Brandenburg lädt der nachbarschaftliche Weihnachtsmarkt in Lübars dazu ein, die vorweihnachtliche Zeit gemeinsam zu genießen. Der gemütliche Adventsbasar punktet mit kiezigem Ambiente und einem spannenden Angebot für Kinder. Bei weihnachtlicher Musik mit Chor und Trompeten kommt beim Stöbern durch durch die Stände mit selbstgemachten Allerlei weihnachtliche Stimmung. Zudem kann jeder sein Glück bei einer Tombola herausfordern.

Ort: Alt-Lübars 24 | 13469 Berlin

Zeit: 27. November 2022 (12 – 17 Uhr)

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos bei Visit Berlin

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt Frohnau

An der Grenze zum grünen Brandenburg lädt der nachbarschaftliche Weihnachtsmarkt in Lübars dazu ein, die vorweihnachtliche Zeit gemeinsam zu genießen. Der gemütliche Adventsbasar punktet mit kiezigem Ambiente und einem spannenden Angebot für Kinder. Bei weihnachtlicher Musik mit Chor und Trompeten kommt beim Stöbern durch durch die Stände mit selbstgemachtem Allerlei weihnachtliche Stimmung. Zudem kann jeder sein Glück bei einer Tombola herausfordern.

Ort: Wiltinger Straße | 13465 Berlin | Nähe S-Bahnhof Frohnau, S1

Zeit: 3. und 4. Dezember 2022 (11 – 18 Uhr)

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos bei Kunsthand Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf

Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg

Aufgrund seiner romantischen Kulisse und prächtiger Illuminationen ist der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg nicht ohne Grund bei Berliner und Besuchern zugleich beliebt. Mit ca. 250 internationalen Anbietern werden die vorgelagerten Parkanlagen des Schlosses zusammen mit dem Ehrenhof und Bereichen der Schlossanlage selbst über 30 Tage zum weihnachtlichen Ensemble. Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg findet 2022 voraussichtlich zum letzten Mal statt.

Ort: Spandauer Damm 10-22 | 14059 Berlin

Zeit: 21. November bis 26. Dezember 2022

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos

Schwedischer Weihnachtsbasar

Mit Pytt i panna, Marzipantorte, Elchwurst, Glögg und mehr lädt die Schwedische Victoriagemeinde am ersten Adventswochenende dazu ein, sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Neben schwedischen Leckereien können alle Besucher beim Weihnachtsbasar der Schwedischen Kirche Stände mit Kunsthandwerk, weihnachtlicher Deko, Weihnachtsdecken und Büchern nach passenden Geschenken durchstöbern.

Ort: Landhausstraße 26-28 | 10717 Berlin

Zeit: 25. bis 27. November 2022

Eintritt: 1 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei)

Internet: Mehr Infos bei Berlin.de

Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz verbreitet mitten in der pulsierenden City-West gemütliche Weihnachtsstimmung. Wer noch auf der Suche nach etwas Besonderem als Geschenk oder Mitbringsel ist, wird an über 60 Ständen aus verschiedenen Ländern fündig. Von der klassischen Tannendekoration über Glas- und Bronzekunst bis zu liebevoll gefertigtem Spielzeug ist beim Weihnachtsmarkt am Kurfürstendamm alles dabei. Für die kleinen Besucher gibt es Karussells der gemütlicheren Gangart.

Ort: Kurfürstendamm 237 | 10789 Berlin

Kurfürstendamm 237 Zeit: 21. November 2022 bis 1. Januar 2023

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos bei Berlin.de

Mitte

Berliner Weihnachtszeit am Roten Rathaus

Eine Marktgasse mit Altberliner Kulisse, eine Schlittschuh-Eisbahn rund um den Neptunbrunnen, Straßenkünstler, Puppenspieler, Märchenerzähler und mehr: Auch der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus hat einiges zu bieten. Die besondere Attraktion des Weihnachtsmarktes am Roten Rathaus ist die Eisbahn, die rund um den Neptunbrunnen aufgebaut ist. Sie kann kostenlos befahren werden und dient als Bühne für eine winterliche Eisbahnshow.

Ort: Platz vor dem Roten Rathaus | Rathausstraße | 10178 Berlin

Zeit: 21. November 2022 bis 1. Januar 2023

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Webseite

Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel

Der Nikolaikirchplatz lädt mit dem Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ zum kostenlosen Kino-Vergnügen. Dreimal am Tag können Besucher den Film auf behaglichen Sesseln und Sofas in Berlins historischer Mitte ansehen. Nostalgische Markthäuschen, an denen natürlich das sagenumwobene Getränk erworben werden kann, und weihnachtliche Beleuchtung rund um den gesamten Nikolaikirchplatz sorgen dabei für eine besondere Atmosphäre.

Ort: Nikolaikirchplatz 1 | 10178 Berlin

Nikolaikirchplatz 1 Zeit: 11. November 2022 bis 01. Januar 2023

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos

Friedrichshain-Kreuzberg

Historischer Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände

Der Weihnachtsmarkt in Friedrichshain präsentiert sich im historischen Gewand. Bereits zum 6. Mal findet der historische Weihnachtsmarkt 2022 statt. Wer die Vorweihnachtszeit im Mittelalterflair genießen möchte, kann handgefertigte Arbeiten von Schmieden, Holzschnitzern, Töpfern und weiteren Kunsthandwerkern erwerben.

Ort: RAW-Gelände | Revaler Str. 99 | 10245 Berlin

Zeit: 17. November bis 22. Dezember 2022

Eintritt: 1 bis 2 Euro (Kinder unter 6 Jahren frei)

Internet: Mehr Infos auf Berlin.de

Norwegischer Weihnachtsmarkt

Die Norwegische Kirche in Berlin lädt traditionell am zweiten Advent zum gemütlichen Adventsbasar nach Kreuzberg. Ganz egal ob Gløgg, Fischsuppe oder Pfannkuchen: Wer nordische Spezialitäten in der Weihnachtszeit schätzt, wird beim norwegischen Adventsbasar fündig. An den Ständen werden zudem Fairtrade- und Second Hand-Produkte. Alle Kinder bekommen beim Marshmallow-Grillen und der Vorlese-Stunde leuchtende Augen.

Ort: Wartenburgstraße 7 | 10963 Berlin

Wartenburgstraße 7 Zeit: 3. und 4. Dezember (12 – 18 Uhr)

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos auf Berlin.de

Tempelhof-Schöneberg

Christmas Avenue

Bei dem Weihnachtsmarkt am Nollendorfplatz warten stimmungsvolle Beleuchtungen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und hochwertige Leckerbissen auf Besucher. Die „Christmas Avenue“ ist in Köln entstanden und kam 2019 unter der Schirmherrschaft von Klaus Wowereit in den Nollendorfkiez. Seitdem sind die Winterdays und der Weihnachtsmarkt fester Bestandteil der Berliner Weihnachtssaison.

Ort: Nollendorfplatz | 10787 Berlin

Nollendorfplatz Zeit: 21. November bis 23. Dezember 2022

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Christmas Avenue

Weihnachtsmarkt Lichtenrade

Zum 44. Mal findet 2022 der Lichtermarkt in Lichtenrade statt. Rund um den alten Dorfanger wird es zum ersten Advent richtig weihnachtlich. Dem historischen Dorfanger ist mit seinem Dorfteich und altem Baumbestand ein dörflichen Charakter außergewöhnlich gut erhalten geblieben. Knapp 100 Stände warten in dieser besonderen Kulisse rund um die alte Dorfkirche auf Besucher.

Ort: Alt-Lichtenrade | 12309 Berlin

Datum: 27. November 2022

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos bei Berlin.de

Pankow

Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei

Der Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei lockt mit seiner besinnlichen Atmosphäre, einem warmen behaglichen Ambiente und einem täglichen kulturellen Programm. Nicht ohne Grund ist der Lucia Weihnachtsmarkt bei Berlinern beliebt: Das wunderschöne Bauensemble der Kulturbrauerei mit seinen zwei großen Höfen ist hervorragend für eine romantische weihnachtliche Welt – mitten in der Großstadt – geeignet.

Ort: Kulturbrauerei | Schönhauser Allee 36 | 10435 Berlin

Zeit: 21. November bis 22. Dezember 2022

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Lucia Weihnachtsmarkt Website

Advents-Ökomarkt am Kollwitzplatz

Weihnachtliches Bummeln mit gutem Gewissen: Beim Advents-Ökomarkt am Kollwitzplatz geht es fair und nachhaltig zu. Zur Weihnachtszeit verwandelt sich der Ökomarkt am Kollwitzplatz in eine gemütliche Flaniermeile. Das Sortiment der Stände reicht von Weihnachtsschmuck über Textilien und Spielwaren hin zu Kinderspielzeug und Schmuck. Das Versprechen der Händler: Alle angebotenen Waren sind fair und ökologisch hergestellt.

Ort: Kollwitzplatz 1 | 10435 Berlin

Zeit: An allen vier Adventssonntagen (12 – 19 Uhr)

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos auf Berlin.de

Neukölln

Nordische Märchenweihnacht auf Schloss Britz

Der Weihnachtsmarkt am Gutshof Britz steht unter nordischem und historischem Einfluss. Ein märchenhaftes Programm bringt die Augen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen zum Leuchten. Der Neuköllner Weihnachtsmarkt sticht durch sein außergewöhnliches Programm hervor – traditionelle und nordische Figuren, Feuershows und historische Entertainment-Angebote prägen die Nordische Märchenweihnacht.

Ort: Gutshof zu Schloss Britz | Alt-Britz 73 | 12359 Berlin

Alt-Britz 73 | Zeit: An allen Adventswochenenden 2022

Eintritt: 3 Euro (Ermäßigt 2 Euro), Kinder bis 6 Jahre frei

Internet: Schloss Britz Website

Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt

Kopfsteinpflaster, warmes Licht aus Öllampen und historische Kulisse: Der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt am Richardplatz lockt mit einem einzigartigen Ambiente und karitativem Engagement. Alle rund 200 Stände des Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkts werden von gemeinnützigen Organisationen und Verbänden betrieben. Mit dem Kauf der selbstgemachten Leckereien, Spielzeuge oder Kunsthandwerkartikel unterstützen Besucher deren karitativen Einsatz.

Ort: Richardplatz 28 | 12055 Berlin

Zeit: 2. bis 4. Dezember 2022

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos auf Berlin.de

Hohenschönhausen-Lichtenberg

Weihnachtsmarkt im Tierpark

Weihnachten im Tierpark bietet einzigartige Fotomotive, spielerische Interaktion, romantische Kulissen und eine ruhige weihnachtliche Atmosphäre. Nach dem Spaziergang auf dem erleuchteten Rundweg kann man sich am knisternden Feuer aufwärmen, winterliche Spezialitäten genießen, und mit Blick auf die prächtig erleuchtete Kulisse des historischen Schlosses Friedrichsfelde entspannen.

Ort: Am Tierpark 125 | 10319 Berlin

Zeit: 18. November 2022 bis 15. Januar 2023 (17 – 22 Uhr)

Eintritt: Erwachsene ab 19,50 Euro, Kinder ab 15 Euro

Internet: Weihnachten im Tierpark Website

Weihnachtsmarkt am Orankesee

Weihnachtsmarkt trifft auf Sandstrand: Das Strandbad Orankesee beherbergt auch in diesem Jahr wieder den Orankelichter-Weihnachtsmarkt. Der Orankelichter-Weihnachtsmarkt im Norden Berlins lockt nicht nur mit Strandfeeling, sondern vor allem mit einem unkonventionellen und breit gefächertem Kulturprogramm. Neben Livemusik sind Installationen und Theaterperformances des Cardboardia State Street Theaters geplant. Lesungen, Artistik- und Zaubershows runden das Programm ab.

Ort: Gertrudstraße 7 | 13053 Berlin

Zeit: Letzte drei Adventswochenenden 2022

Eintritt: 3 bzw. 4 Euro

Internet: Mehr Infos auf Berlin.de

Marzahn-Hellersdorf

Adventsmarkt Dorf Marzahn

Der Adventsmarkt Dorf Marzahn öffnet traditionell am ersten Advent, dem 27. November 2022, im historischen, alten Dorfkern von Marzahn. Viele Höfe Geschäfte, Einwohner und ansässige Vereine und Einrichtungen haben sich dem Fest angeschlossen. Dieses Jahr wird die Veranstaltung um 13 Uhr mit dem Entzünden der Lichter am Weihnachtsbaum auf dem Dorfanger eröffnet.

Ort: Dorfkirche Marzahn | Alt-Marzahn 61 | 12685 Berlin

Zeit: 27.11.2022 (13 – 18 Uhr)

Internet: Mehr Infos

Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt

Beim nachbarschaftlichen Weihnachtsmarkt in Alt-Kaulsdorf kommt jedes Jahr im Dezember der Kiez zu gebrannten Mandeln und Glühwein zusammen. Der familiäre Weihnachtsmarkt mit seinen knapp 80 Ständen findet bereits seit über 20 Jahren statt und zählt inzwischen einige Stammkunden aus dem Bezirk. Auch beim 24. Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt im Jahr 2022 bieten die Händler kleine, weihnachtliche Kostbarkeiten sowie süße und deftige Naschereien.

Ort: Dorfstraße 12 | 12621 Berlin

Zeit: 3. Dezember 2022 (13 – 19 Uhr)

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos auf Berlin.de

Treptow-Köpenick

Adventsfez in FEZ-Berlin

Weihnachtszirkus, Weihnachtswerkstätten, Weihnachtslieder und -tänze, weihnachtliche Theatervorstellungen im Kindertheater, wundervolle Überraschungsfilme im fezino, interaktive Mitmachausstellung im Alice-Kindermuseum und zauberhaftes Astronautentraining im orbitall-Raumfahrtzentrum – das ist Adventsfez! Beim Weihnachtszirkus zum Mitmachen lernen Kinder von professionellen Zirkusartisten akrobatische Tricks, Hula-Hoop, Jonglieren und vieles mehr.

Ort: FEZ-Berlin, Str. zum FEZ 2, 12459 Berlin

Zeit: 27.11 – 19.12.2021, Samstag und Sonntag 12 – 18 Uhr

Eintritt: Tagesticket: 5 € p.P., Familien ab 2 Personen 4 € p.P.

Internet: FEZ-Berlin Website

Karlshorster Weihnachtsmarkt

Der interkulturelle Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr unter dem Motto „Die Welt zuhause in Karlshorst“ statt. Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr auf der Trabrennbahn Karlshorst stattfinden. Nebst Lebkuchen, Glühwein und traditionellem Kunsthandwerk erhalten Besucher einen Einblick in fremde Weihnachtstraditionen. Die Stände bieten einen bunten Mix aus regionalen und kiezlokalen Produkten und fremdländischer Gastronomie und Handwerkskunst.

Ort: Trabrennbahn Karlshorst | Treskowallee 159 | 10318 Berlin

Zeit: 26. und 27. November 2022 (13 – 19 Uhr)

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Internet: Mehr Infos auf Berlin.de

Text: red/su

Illustrationen: iStock / Getty Images Plus / ma_rish