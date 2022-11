Ein Zelt voller Märchen

Weihnachtszeit ist Märchenzeit: Ab dem 27. November ist das Neuköllner Moritatenzelt wieder offen für kleine und große Besucher.

Seit anderthalb Jahrzehnten werden dort im Advent traditionelle Märchen aus aller Welt in ihren Originalsprachen vorgetragen. Interessierte sind eingeladen, auf einem Sitzkissen im liebevoll gestalteten Zelt Platz zu nehmen und sich in die wundersame Welt der Märchen hineinziehen zu lassen.

Mitzuerleben sind Märchen aus 19 Ländern wie Frankreich, Türkei, Indien und Kamerun. „Farbenfrohe Illustrationen sowie Gestik und Mimik der erzählenden Personen machen es dabei allen Zuschauern leicht, den Geschichten auch ohne Fremdsprachenkenntnisse zu folgen“, kündigen die Veranstalter an.

Am Ende fassen die Zuhörenden den Inhalt der Märchen gemeinsam mit den Erzählerinnen und Erzählern zusammen.

Exklusive Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr bietet das Moritatenzelt vormittags von Montag bis Freitag nach Voranmeldung exklusive Veranstaltungen für Neuköllner Kitas und Schulkassen an. An den ersten drei Adventssonntagen lädt das Moritatenzelt im Körnerpark von 14 bis 18 Uhr zum offenen Angebot für alle ein.

Das Moritatenzelt findet zeitgleich im Gemeinschaftshaus in der Gropiusstadt und im Kreativraum im Körnerpark statt. Die Märchenstunden dauern jeweils gut 60 Minuten.

Die Termine im Überblick:

Moritatenzelt im Körnerpark, 27. November bis 16. Dezember)

Kreativraum der Galerie im Körnerpark, Schierker Straße 8

Montag bis Freitag, von 9 bis 13 Uhr, für Schulen und Kitas nach Voranmeldung

Sonntag: 14 bis 18 Uhr ohne Voranmeldung

Moritatenzelt in der Gropiusstadt (28. November bis 9. Dezember)

Kleiner Saal des Gemeinschaftshauses Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1

Mo bis Freitag, von 9 bis 13 Uhr für Schulen und Kitas nach Voranmeldung

Um eine rechtzeitige Anmeldung wird wegen der hohen Nachfrage gebeten. Der Besuch ist kostenlos. Weitere Informationen sind online zu finden.

Anmeldung für Schulklassen und Kitagruppen:

Telefon: 0157 33 65 50 37

E-Mail: moritatenzelt@bezirksamt-neukoelln.de

Text: red